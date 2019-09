“صحة الوفاق” تكشف أعداد ضحايا اشتباكات طرابلس

المتوسط:

أعلنت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ تنفيذ 806 عمليات إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات منذ اندلاع الاشتباكات حول طرابلس في الـ4 من أبريل الماضي.

وأوضحت صحة الوفاق، في بيان لها أن إحصائيات الجهاز تفيد بتنفيذ 265 عملية إخلاء خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريحا نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها.

وأظهرت إحصائيات شهر مايو القيام بـ139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق في إسعاف 192 جريحا من مختلف أماكن الاشتباكات.

أما عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يونيو فقد بلغت 137 عملية فيما تمكنت الفرق من إسعاف 298 جريحًا، بينما بلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يوليو 26 عملية بينما بلغ عدد عمليات الإخلاء خلال شهر أغسطس 131 عملية ، فيما بلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذها جهاز الإسعاف والطوارئ خلال الفترة من 1 حتى الـ 25 من سبتمبر الجاري 108 عملية.

