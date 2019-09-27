خارجية الوفاق تعلن التوصل لاتفاق مع أنقرة لتسهيل التنقل بين الليبيين والاتراك

قالت حكومة الوفاق الليبية مساء الخميس، إنه جرى الاتفاق مع تركيا على تعديل إعفاء الليبيين من تأشيرة دخول البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، عقب لقاء جمع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأوضحت وزارة الخارجية أن “التعديل يشمل من هم فوق الـ55 عاما ودون الـ18 عاما، بعد أن كان لمن دون الـ12 عاما وفوق الـ65 عاما”، دون ذكر موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.

وذكر البيان أن سيالة أخبر نظيرة التركي أن حكومته “تثمن الدور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا”، مشيرا إلى “عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين”.

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