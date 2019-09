المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا استهداف سلاح الجو مقر “النواصي” بالعاصمة طرابلس، استراحة الساعدي سابقاً بالقرب من السندباد.

وبينت الغرفة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت حاويات دخلت يوم امس لمقر النواصي.

The post بالصور.. “سلاح الجو” يستهدف مقر النواصي في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية