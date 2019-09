اليوم.. رواندا تستقبل أول دفعة مهاجرين عالقين في ليبيا

المتوسط:

تعتزم رواندا اليوم استقبال أول رحلة إجلاء للمهاجرين العالقين في ليبيا ضمن محاولة لتحويل ورعاية الآلاف من المهاجرين الذين فشلوا بالوصول إلى أوروبا.

ووافقت رواندا التي قبلت استيعاب 500 مهاجر غير قانوني كانوا عالقين في مراكز الإيواء المكتظة في طرابلس، على حق اللجوء للمهاجرين الراغبين في البقاء فيها بشكل دائم بحسب تصريح السكرتير الدائر لإدارة الطوارئ وشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لوكالة “أسوشيتد بريس”.

وكانت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي رحبت بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا.

وأثنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ما وصفته بـ”كرم” دولة رواندا.

وشدد الأوروبيون على ضرورة تسريع العمل من أجل التعامل مع الاحتياجات الطارئة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

