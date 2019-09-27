بوشناف يبحث مع حومة الوضع الأمني في البلاد

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الخميس بمدينة بنغازي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في مختلف ربوع البلاد إضافة إلى المستجدات على الساحة.

ووفقا لمكتب إعلام وزارة الداخلية فأن الاجتماع بحث أوضاع الجنوب الليبي بصفة عامة، والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في مناطق الجنوب.

كما ناقش الاجتماع حيثيات إصدار قرار تكليف عميد رمضان علي محمد الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها، حيث أكد بوشناف أن تكليفات كافة مدراء الأمن جاء وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للأعوام 2018 – 2020، مؤكدا أن اختيار هؤلاء المدراء جاء وفقا للكفاءة والقدرة على تعزيز الأمن، مثمنا دور مجلس النواب في دعم الحكومة المؤقتة.

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