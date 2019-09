المتوسط:

التقى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، الخميس، بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومه، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في مختلف ربوع البلاد إضافة إلى المستجدات على الساحة.

وتناول الاجتماع أوضاع الجنوب الليبي بصفة عامة، والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في مناطق الجنوب.

واستعرض الاجتماع حيثيات إصدار وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف للقرار رقم 798 لسنة 2019 ميلادي بشأن تكليف عميد رمضان علي محمد الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها.

The post “داخلية المؤقتة” تبحث مع النائب الثاني للبرلمان تعزيز الأمن في مناطق الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية