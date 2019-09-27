توافق إيطالي فرنسي لإيجاد حل للأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العودة إلى الحوار السياسي في ليبيا أصبحت أمرا ملحا في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد، معربا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.

تصريحات دى مايو جاءت عقب مشاركته في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

دي مايو أكد على مركزية الملف الليبي لأمن واستقرار منطقة المتوسط، مشددا على التزام إيطاليا والمجتمع الدولي بأسره بالبحث عن حل سلمي ومشترك للأزمة الليبية التي طال أمدها. لافتا إلى أن العودة إلى الحوار والمبادرة السياسية أمر ملح بشكل متزايد.

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