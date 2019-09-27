مفوضية شؤون اللاجئين تدعو إيطاليا للمبادرة باستقبال المهاجرين من ليبيا

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إيطاليا لتكون مثالا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى بلدان بديلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، كارلوتا سامي في تصريحات صحفية نقلتها عنها وكالة “آكي” الإيطالية إن “المفوضية تعتبر أن من الأساسي حقيقة أن الحوار الإيجابي للغاية، الذي جرى مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، بشأن المهاجرين، تم في ظل تقاسم مبادئ التضامن والإنسانية“.

وأضافت سامي، “يمكن لإيطاليا أن تكون مثالاً للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني”، معتبرة أن “إيطاليا لاعب مهم للغاية، لكن ليس ذلك وحسب”، حيث “نتوقع من الدول الأوروبية الأخرى العمل على التوصل إلى حلول ملموسة”، لافتة الى أنه “إضافة إلى الإجلاء الإنساني للمهاجرين، تدعو المنظمة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز ودعم المهاجرين ميدانيا، بسبب الوضع الإنساني والصراع المطول في ليبيا، مطالبة أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء”.

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