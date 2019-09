“رايتس ووتش”: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية الأزمة الليبية

المتوسط:

شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، على فرنسا والدول الغربية بضرورة أن تشكّل المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمحاسبة على هذه الانتهاكات، جزءا أساسيا من المباحثات من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه ينبغي لقادة العالم الحرص على أن تشكّل المخاوف بشأن حقوق الإنسان والمساءلة جزءا أساسيا من المباحثات من أجل تسوية سياسية بين الفصائل المتناحرة في ليبيا.

