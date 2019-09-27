السودان تلحق تشاد وتُغلق حدودها مع ليبيا

تقرير 218

لتأمين الحدود ومنع التهريب والحفاظ على أمن واستقرار الدولة تلتحق السودان بدولة تشاد وتغلق حدودها مع ليبيا حيث قرر مجلس السيادة الانتقالي إغلاق الحدود مع جارته الشمالية وإفريقيا الوسطى لدواع أمنية واقتصادية بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان قال إن القرار جاء عقب اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور المتاخمة للحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن الاجتماع وجه أيضا بتنشيط وتكثيف حملات مكافحة المخدرات وحسم التفلت الأمنية من خلال تفعيل العمل المشترك بين القوات النظامية والعمل على جمع السلاح، مبينا أن كل السيارات التي دخلت عبر الحدود الليبية وجمهورية إفريقيا سيتم توثيق أوضاعها لكن سيمنع دخول أي سيارات أخرى للبلاد.

وقد سبقت السودان تشاد وأغلقت حدودها مع ليبيا بعد دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي في مارس الماضي بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي، وكانت انجامينا أعلنت مطلع عام ألفين وسبعة عشر إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول ألف وأربعمئة كيلومتر لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.

مسألة تأمين الحدود الليبية مع جاراتها أصبحت شائكة بالنسبة للدول المتاخمة، فالفوضى العارمة التي تشهدها طرابلس زادت من المشاكل الحدودية الطويلة التي تملكها، فهل سيحد الأمر من التهريب وضبط الأمن القومي أم أنها مسكنات آنية لا أكثر.

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