باشرت إدارة التخطيط بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، في تنفيذ مشروع إضافة مطبخ وعيادة طبية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (مليتة) يأتي هذا ضماناً للوصول بالخدمات إلى مستوى المعايير المحلية والدولية داخل المؤسسات الإصلاحية .

وقد بلغت نسبة إنجاز مبنى العيادة إلى 10% بينما وصلت نسبة إنجاز المطبخ إلى 50% وجار العمل في المشروع حسب البنود الفنية المتبعة في آلية التنفيذ .

