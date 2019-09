نواب المنطقة الشرقية يطالبون الأطراف الدولية بالمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا

المتوسط:

أكد عدد من نواب المنطقة الشرقية دعمهم للمقاربات الإقليمية والدولية الرامية لمعالجة الأزمة الليبية عبر الأجسام المنتخبة والتوزيع العادل للثروة والسلطة.

وطالب النواب في بيان أصدروه الخميس، الأطراف الدولية والإقليمية بالمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده حول ليبيا لتبني هذه الرؤية للحل، مرحبين بإيصال صوت المناطق والفئات المظلومة، مشيدين برؤية مصر في هذا الجانب.

ودعا النواب إلى تشكيل لجنة حكومية لحصر الوظائف العليا والبعثات الدبلوماسية والقروض التنموية والعروض النقدية بالمصارف لحصرها على أساس الأقاليم والمدن حتى تتضح الحقيقة.

وأكد النواب أن سبب الأزمة يتمثل في الظلم الفادح في توزيع الثروة وعدم تكافؤ الفرص والمشاركة العادلة في السلطة ومركزية القرار والتخطيط الجهوي وتكدس المؤسسات في مدينة واحدة إلى جانب الفساد الإداري بالتحالف مع المجموعات المسلحة.

