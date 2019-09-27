بسبب المخاطر الأمنية.. الحكومة السودانية الإنتقالية تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا

ليبيا – وجه مجلس السيادة الانتقالي فى اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور في مدينة نيالا أمس الخميس بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة بإغلاق الحدود فورا مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان قال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “سبوتنيك”الروسية إن إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى يأتي بسبب المخاطر الأمنية والاقتصادية.

وأوضح الناطق أن كل العربات المحصورة التي دخلت عبر الحدود الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى ستتم معالجتها ولكن سيمنع دخول أي عربة أخرى إلى البلاد.