المستشار بوشناف يبحث مع حومه سبل تعزيز الأمن في مناطق الجنوب

ليبيا – ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه الوضع الأمني في مختلف ربوع البلاد إضافة إلى المستجدات على الساحة.

الإجتماع بحث بحسب وزارة داخلية المؤقتة أوضاع الجنوب بصفة عامة والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في مناطق الجنوب وحيثيات إصدار المستشار بوشناف للقرار رقم 798 لعام 2019 بشأن تكليف عميد رمضان علي محمد الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها.

وبدوره،أكد المستشار بوشناف أن تكليفات كافة مدراء الأمن جاء وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للأعوام 2018 – 2020،لافتاً إلى أن اختيار هؤلاء المدراء جاء وفقا للكفاءة والقدرة على تعزيز الأمن،مثمنا في الوقت ذاته دور مجلس النواب في دعم الحكومة المؤقتة.

ومن جهته،أشاد حومه بدور الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية في العمل على تأمين الوطن والمواطن وتقديم كافة الخدمات رغم الظروف المادية التي تحاصر الحكومة بسبب انعدام الإيرادات.

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