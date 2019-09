انتشار دوريات الدعم المركزي بشوارع طرابلس للتصدي لأي خروقات أمنية

المتوسط:

قامت دوريات الدعم المركزي فرع تاجوراء، بالانتشار داخل مدينة طرابلس، حيث تمركزت هدة الدوريات من قاعة الشعب سابقا الي معهد النفط السياحية مرورا الي غوط الشعال، جزيزة الغيران، وجزيرة الدرن، وحي الاندلس، وكوبري العمال.

وتم تفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة وتفتيش المركبات الآلية (السيارات) والتأكد من هوية مالكي السيارات وضبط المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الإختصاص ، وتتمركز دوريات الفرع في الطرق من أجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والأمن والإستقرار ومساعدة الإخوة المواطنين في حدود مايسمح به القانون بهذه المناطق ،لحفظ الأمن والتصدي لأي خرق أمني قد يحدث ومواجهته بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

