تركيا تسمح بدخول الليبيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ55 عاماً إلى أراضيها بدون تأشيرة

ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الخميس نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

سيالة ثمن بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الدور التركي الداعم لما وصفه بـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” حسب زعمه ، موضحاً عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وناقش اللقاء سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين خاصة فيما يتعلق بموضوع تأشيرة الدخول للأراضي التركية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

ومن جانبه، وعد الوزير التركي بالنظر في هذه المواضيع، مؤكدا أن الحكومة التركية ستسعى خلال الأيام القادم لإصدار قرار يخفض من أعمار المسموح لهم بالدخول من المواطنين الليبيين للأراضي التركية بنحو 10 سنوات ليصبح 55 عاما بدلا من 65 كما سيشمل القرار إعفاء المواطنين الليبيين ممن هم دون سن 18 من تأشيرة الدخول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية