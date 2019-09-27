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تونس… انطلاق ورشة عمل تبحث مشكل المياه في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت صباح اليوم في تونس ورشة عمل لإطلاق مشروع تثمين إمكانات المياه المستعملة المعالجة ومياه الصرف للتنمية الزراعية في  ليبيا، بمشاركة  فتحي بيرام، ممثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبية و محمد العنسي مسؤول مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ليبيا.

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المشروع الهادف إلى تشخيص إنتاجية هذه الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة، وسبل تخزينها واستخدامها في المنطقة المغاربية من خلال تقارير تقييم وطنية في دول المغرب العربي، تمهيداً لوضع خطة عمل إقليمية تركز على إمكانات التعاون وتشجع على الاستثمار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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