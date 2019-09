المتوسط:

كرم رئيس الإدارة العامة للأمن المركزي فرع الهلال النفطي الرائد / عبدالحميد الشيخي رئيس قسم المرور العقيد / صالح أحمد شعيب و م ض اول / احمد عبدالكريم السنوسي و م ض / عبدالسلام سعد الخضر.

ويأتي هذا التكريم، لما قامو به من أعمال في إطار إنجاح الدورة التدريبية التي أقيمت خلال الايام الماضية.

The post الإدارة العامة للأمن المركزي بأجدابيا تكرم قسم المرور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية