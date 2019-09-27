تفاصيل نتائج الغارات الجوية صباح اليوم في طرابلس وسبها

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، أن ستة قتلى سقطوا صباح اليوم في مدينة سبها، يرجح انتماءهم لتنظيم داعش الإرهابي، جراء قصف جوي استهدف عدة مواقع بالمدينة.

وبين المصدر، أن القصف استهدف بوابة “الساليطة” والهندية في محيط مدينة سبها، ما أسفر عن سقوط ستة عناصر يرجح انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق ذي صلة شهدت العاصمة طرابلس، طلعات جوية مكثفة نفذها سلاح الجو منذ الصباح الباكر، نفذت خلالها ضربات، استهدفت عدة مقرات وتمركزات للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد مصدر عسكري “آخر”، أن الضربات الجوية التي استهدفت كتيبة النواصي بطريق الشط شمال غربي العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط أثنين من المجموعات المسلحة المتمركزة بالكتيبة وأضرار مادية جسيمة بالمقر وملحقاته.

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