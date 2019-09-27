“كشك شعبي وحجالة”.. فلكلور يُميّز أفراح المنطقة الشرقية

أحيت إحدى العائلات في بن جواد أفراحها مستحضرة الفلكلور العريق الذي تزخر به المنطقة الشرقية من البلاد.

ولم تغب عادات وتقاليد أعراس المنطقة الشرقية عن الحفل البهيج الذي تمسك أصحابه بالموروث الثقافي والمظاهر التقليدية التي تُميّز الأفراح الليبية منذ عقود.

ومع اختلاف العادات والتقاليد من منطقة لأخرى إلا أن أهل بن جواد يحافظون على استحضار عبق الماضي الثقافي في أفراحهم ومناسباتهم، من الشعر الشعبي وغناوي العلم والشتاوي والمزمار والكشك والحجالة.

كاميرا 218 كانت حاضرة وتابعت انسجام وبهجة الحاضرين وتفاعلهم مع الأنغام الشعبية في أجواء تراثية اجتمع فيها أهل البلدة ليشاركوا أهل العريس فرحتهم في مناسبة قلّما تتكرر هذه الأيام بعد أن ارتفعت تكاليف الزفاف.

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