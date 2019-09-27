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شركة البريقة: مستمرون في إمداد المنطقتين الشرقية والوسطى بالوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أنّ امدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى لا تزال متواصلة، وأنّ الشركة مستمرّة في تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وبين رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، أن الشركة تقوم بتوفير الوقود في كامل أرجاء البلاد دون تمييز، وذلك حرصا منها على تلبية احتياجات كافّة الشعب الليبي، مضيفا أن امدادات الوقود بأنواعه ارتفعت للمناطق الشرقية والوسطى خلال عام 2019، وبشكل كبير في بعض الأحيان. 

وأضاف بن كورة، ستواصل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس شراء الوقود من السوق الدولية وايصاله للمناطق الشرقية والوسطى، كما ستستمرّ شركة البريقة في طرابلس، في مراقبة عمليات الامداد في المناطق الشرقية والوسطى.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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