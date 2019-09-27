اجتماع وزاري برئاسة فرنسية إيطالية في نيويورك يبحث مستجدات الملف الليبي

عقد أمس على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماع وزاري حول ليبيا برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة، إلى جانب عدد من الدول والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وجامعة الدول العربية.

وحسب بيان للخارجية الإيطالية، فإن الاجتماع تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة.

حيث قال وزير الخارجية الإيطالي في كلمته خلال الاجتماع، إن العودة إلى الحوار والمبادرة السياسية في ليبيا أصبحت أمرا ملحا، معربا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في جميع أنحاء البلاد، كما أكد على التزام إيطاليا والمجتمع الدولي بالبحث عن حل سلمي ومشترك للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا