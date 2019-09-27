شكري: نرحب بالموقف المسؤول الذي اتخذه المشير حفتر حيال الحوار

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن محددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا تتمثل في التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة، ومراعاة الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن وزير الخارجية أكد في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الوزاري حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

وأضاف حافظ أن شكري رحب في كلمته بالموقف المسؤول الذي اتخذه المشير خليفة حفتر حيال استعداده للحوار والحل السياسي، داعيا مختلف الأطراف للتحلي بروح المسؤولية وإعلاء مصلحة ليبيا، والوصول لتسوية تحفظ وحدة التراب الليبي وتدعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء الفوضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا