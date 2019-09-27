الخارجية الإيطالية: هناك تقارب كبير مع فرنسا حول ليبيا والمهاجرين

ليبيا – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الاجتماع الأول منذ ولادة الحكومة الجديدة الذي جمع في نيويورك أمس الخميس الوزير لويجي دي مايو والنظير الفرنسي جان إيف لو دريان سجل تقاربًا قويًا حول موضوعي المهاجرين وليبيا حيث تم التأكيد مجددًا على نية العمل معا في الأشهر المقبلة.

وزارة الخارجية أشارت في بيانها الذي نشرته وكالة “آكي” الإيطالية الى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بمسألة الهجرة أبرز بوضوح كيف أن من بين الأولويات بالنسبة لأوروبا اليوم امتلاك سياسة مشتركة تقوم على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن بين الدول الأعضاء وتتجاوز معايير دبلن القديمة.

وبدوره،أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية وفقا للبيان على أن من الضروري الحصول على التزامات أوضح من الدول الأخرى المصدرة للهجرة لإستعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع بلدان منشأ المهاجرين وعبورهم.

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