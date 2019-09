التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الليبية والشركة الإمريكية جينيرال إلكتريك

المتوسط:

تم في نيويورك التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المحطات القائمة، وشملت الاتفاقية إقامة مشاريع للطاقة المتجددة “طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء “، ومشاريع نقل وتصريف الطاقة.

ووقعت شركة ” جي إي انترناشيونال لأنظمة الطاقة الغازية، مع حكومة الوفاق، المذكرة التي اقترحت برنامج عمل يتماشى مع الخطة الخمسية الأولى في مجال الطاقة الكهربائية في ليبيا، التي تستهدف زيادة القدرات بنحو 6000 ميجا وات، إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة، وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.

