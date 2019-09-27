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المشري: بحثنا مع وفد الزنتان سبل الوقوف ضد العدوان على طرابلس ومقاومة عسكرة الدولة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي جماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس وفداً من مدينة الزنتان يتضمن عميد البلدية التابع للوفاق ومجموعة من وجهاء ومشائخ وأعيان المدينة رفقة عضو مجلس النواب عن المدينة عمر  قرميل.

المشري ثمن وفقاً للمكتب الإعلامي لمجلسه دور المدينة في ” ثورة فبراير  “وأهمية الدور المطلوب منها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا وثقته أنها لن تقصر في أدائه ، مضيفاً أن الزنتان مدينة مؤثرة في المشهد السياسي الليبي وأن الحل بيد الليبيين.

ومن جهته، عبر وفد مدينة الزنتان اعلام المجلس الاستشاري عن تقديرهم للدور الذي يقوم به المجلس وثقتهم في رئاسته وأعضائه خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

كما تم خلال اللقاء تبادل الأفكار بين رئيس المجلس وأعضائه من جهة وأعضاء الوفد من جهة أخرى حول الوسائل التي يمكن من خلالها النهوض بالمؤسسات المدنية في البلاد ومحاربة الفساد بأنواعه والوقوف بشدة ضد ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)  ومقاومة الرجوع إلى ما وصفه المشري بـ”حكم الاستبداد وعسكرة الدولة” وأهمية الدور الذي يلعبه المجلس في هذا الشأن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • إتفوووووه عليك يا ساقط يا وغد يا خوانجي يا نذل يا كريه يا عديم الوطنية والكرامة والنخوة إنت وأوباش الزنتان المخانب عبيد المال (حاشى الناس الباهية اللي فيهم)

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  • المشرى بغبغان الخوان مع وفد خوان الزنتان مدينة الابطال وهؤلاء الحثالة لا يمثلوها اما المشرى الكذاب الاشر فيثير سخرية الشعب الليبى بصغر عقله الاقرب الى عقل حمار لان اى اخوانى لا بد ان يلغى عقله اولا قبل ان يكون عضوا بالعصابة وثانيا لابد ان يتمتع بدرحة عالية نن الكذب والنفاق وثالثا ان يطبق صفات اليهود فى المعاملات ويخالف المعاملات السلامية بوز الحمار انظر لنفسك فى المرآة وبعد ما تتف على المرآة ستقول قل اغوذب برب الفلق من شر ما خلق .يابوز العك انت قارن بين الامن والامان الان فى المنطقة الشرقية وايامكم السوداء لما كنتم تحكومها وحريتكم فى تقطيع الرؤوس واللعب بها مثل الكرة والتفجيرات الارهابية انت بغبغان اخوانى تردد كلام سخيف مثير للسخرية وستظل حمار طول عمرك مغيب العقل تنهق على الفاضى ونسيت ايها الكذاب الاشر ان الاخوان حكموا السودان من خلال حكم عسكرى للبشير وبعد الثورة فى السودان تم نقل اخوانك المفلسين فى سيارات نقل الحيوانات الى السجون وسط زفة شعبية وهذا هو مصير قطيع الخوان فى ليبيا زفة فى كل مكان انت يامشرى الخسة والعمالة سنزفك فى ملابس نساوين لانه خسارة يلبسوك ملابس رجالى

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