المشري: بحثنا مع وفد الزنتان سبل الوقوف ضد العدوان على طرابلس ومقاومة عسكرة الدولة

ليبيا – التقى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي جماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس وفداً من مدينة الزنتان يتضمن عميد البلدية التابع للوفاق ومجموعة من وجهاء ومشائخ وأعيان المدينة رفقة عضو مجلس النواب عن المدينة عمر قرميل.

المشري ثمن وفقاً للمكتب الإعلامي لمجلسه دور المدينة في ” ثورة فبراير “وأهمية الدور المطلوب منها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا وثقته أنها لن تقصر في أدائه ، مضيفاً أن الزنتان مدينة مؤثرة في المشهد السياسي الليبي وأن الحل بيد الليبيين.

ومن جهته، عبر وفد مدينة الزنتان اعلام المجلس الاستشاري عن تقديرهم للدور الذي يقوم به المجلس وثقتهم في رئاسته وأعضائه خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي. كما تم خلال اللقاء تبادل الأفكار بين رئيس المجلس وأعضائه من جهة وأعضاء الوفد من جهة أخرى حول الوسائل التي يمكن من خلالها النهوض بالمؤسسات المدنية في البلاد ومحاربة الفساد بأنواعه والوقوف بشدة ضد ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومقاومة الرجوع إلى ما وصفه المشري بـ”حكم الاستبداد وعسكرة الدولة” وأهمية الدور الذي يلعبه المجلس في هذا الشأن. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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