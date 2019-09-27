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قيادي بجماعة الإخوان: المنطقتين الشرقية والجنوبية تعاني من غياب الحرية بسبب حفتر ومن معه

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دان عضو مجلس النواب المقاطع علي بوزعكوك العضو في التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين الإخفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة.

بوزعكوك إستنكر في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس ما وصفها بـ”الإجراءات المتخذة ضد المواطنين” في المنطقتين الجنوبية والشرقية من قبل ما أسماه بـ”الحكم العسكري” الذي يقوم به “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) ومن معه ضد المواطنين الآمنين، حسب زعمه.

وأدعى  النائب المقاطع أن المواطنين وأعضاء مجلس النواب المنقطعين والمنشقين في المنطقتين الشرقية والجنوبية يعانون من غياب الحرية الكاملة ولكافة أنواع النشاط المدني بالمناطق الخاضعة لسيطرة “حفتر” ، مضيفاً :”حتى المجالس البلدية تم تغيرها برؤوساء من العساكر ” على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • خيبكم الله يابوز الغراب انت على اساس ان المليشيات الارهابية التى تدير سجون نازية للتعذيب واعترف بهذ بيان من الغريانى نفسه على اساس ان طرابلس جنة اخوانية اتفوا عليك غبى وتيس وميبون .اى دولة مدنية يتحدث عنها الخوان وهم ابعد الناس عنها فى كل مكان فى غزة خوان حماس عملاء لاسرائيل يصلهم ثمن الخيانة من قطر علنا عبر اسرائيل والذى يدفع الثمن اهالى غزة البسطاء من حياة سيئة وفى السودان راينا حكم الاخوانى البشير كان يجمع بين الحكم العسكرى والدينى حتى اصبحت السودان دولة ارهابية متخلفة والان بعد ازاحة الخوان عادت دولة مدنية يحميها الجيش الوطنى وفى تونس نرى اضراب المحامين احتجاجا على تسيس القضاة وعدم محاسبة المليشيات الاخوانية التى قتلت المعارضين وحبس الرئيس القادم لتونس والمعادى للخوان بطريقة هزلية سخر منها العالم فمرشح الخوان ودخل نبيل القروى الاعادة وهو فى السجن ويحرمونه من حقه فى الدعاية لنفسه .وفى تركيا حكم الاخوانى اردوغان الذى جمع عنده كل اشرار العالم ودعم الارهاب وهو الان يحضر وقال اليوم زعيم المعارضة فى تركيا انتهى عصر اردوغان فماذا يقول للشعب عند الانتخاب واى انتخابات فى تركيا اما ان يزورها ويثور الشعب او تكون نزيهة ويسقط ويدخل السجن فهو فى وضع مشابه لنتنياهو اذا خرج من السلطة دخل السجن ونسى هذا المجرم انه اذا مات سيكون فى سجين والسجن ارحم بكثير من سجين

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