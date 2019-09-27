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“اقتصاد الوفاق” تسمح بتصدير خردة الحديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة الاقتصادي والصناعة في حكومة الوفاق قرارا يقضي بالموافقة على عمليات تصدير خردة الحديد اعتبارا من ستبمبر الجاري حتى آخر ديسمبر من السنة الحالية.

وأشار القرار إلى أن الخردة المسموح بتصديرها تشمل خردة السيارات المكبوسة بالإضافة إلى خردة الحديد المكبوس ومخلفات المواد الصحية.

كما شمل القرار السماح بتصدير خردة النضائد بأنواعها ومخلفات مبردات السيارات بالإضافة لحديد الكربون.

وكلفت وزارة الاقتصاد والصناعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالإشراف على عملية التنظيم وتسجيل بلد المنشأ، وأوضحت الوزارة في قرارها أن اعتماد تصدير الخردة جاء بعد دراسة مشتركة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة والشركة الليبية للحديد والصلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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