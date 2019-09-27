لافروف: ليبيا خطر على أوروبا وأفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع في ليبيا، بات يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا والدول الأفريقية نتيجة الفوضى.

لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، أكد أن “التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي الناتو على ليبيا أغرق البلاد في الفوضى وقوض منظومة الأمن في شمال إفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة”.

وأضاف لافروف بالقول إن “ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، القادمين من العراق وسوريا والبلدان الأخرى”، مشددا على أن بلاده مستعدة لدعم مختلف المبادرات من أجل تعزيز الأمن والسلام، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام بأفريقيا.

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