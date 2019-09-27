قصف مقر “النواصي”.. وغموض يلف مصير قائد بارز

قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن سلاح الطيران التابع للجيش الوطني الليبي استهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس.

وأوضحت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقر كتيبة النواصي وسط طرابلس للقصف إلى جانب قصف آخر على حديقة الحيوانات في منطقة بوسليم الذي تتخذها إحدى الكتائب التابعة لغنيوة مقراً لها.

وتواردت أنباء عن وجود محمد الصندوق أحد أكبر قادة كتيبة النواصي، داخل المقر أثناء استهدافه، فيما لم تُؤكد أي جهة رسمية صحة هذه المعلومات.

ولم يشر المركز الإعلامي لسقوط قتلى أو جرحى.