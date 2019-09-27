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فكي يدعو لتطبيق صارم لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي مجلس الأمن الدولي  إلى إعادة النظر في الأوضاع الحالية في ليبيا، وتطبيق صارم لحظر تصدير السلاح إليها.

دعوة فكي جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، حيث أشار فكي إلى وجوب تأسيس آلية مشتركة جديدة تعتمد على دور إفريقي في حل مشاكل ليبيا.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز عملية تفاوضية شاملة على نحو فعال بما يؤدي إلى تأسيس هياكل ذات شرعية سياسية مطالبا بإعادة النظر في الوضع بليبيا، مع التطبيق الصارم لحظر الأسلحة.

وعلى الرغم من القرارات الدولية بحظر التسليح على ليبيا لكن العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا، خرقت القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 الذي طالب جميع الدول الأعضاء بمنع بيع وتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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