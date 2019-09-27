فكي يدعو لتطبيق صارم لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في الأوضاع الحالية في ليبيا، وتطبيق صارم لحظر تصدير السلاح إليها.

دعوة فكي جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، حيث أشار فكي إلى وجوب تأسيس آلية مشتركة جديدة تعتمد على دور إفريقي في حل مشاكل ليبيا.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز عملية تفاوضية شاملة على نحو فعال بما يؤدي إلى تأسيس هياكل ذات شرعية سياسية مطالبا بإعادة النظر في الوضع بليبيا، مع التطبيق الصارم لحظر الأسلحة.

وعلى الرغم من القرارات الدولية بحظر التسليح على ليبيا لكن العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا، خرقت القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 الذي طالب جميع الدول الأعضاء بمنع بيع وتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

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