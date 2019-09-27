انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مصفاة الزاوية

انفجرت سيارة مفخخة بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، بالقرب من مستودع الزيوت التابع لمصفاة الزاوية لتكرير النفط، وقال مصدر لقناتنا إن هذا التفجير الذي وقع بجانب مستودع لسيارات الخردة، أصيب على إثره شخصان بإصابات طفيفة، فيما لم يتم تسجيل أي أضرار مادية ناجمة عن هذا الانفجار.

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