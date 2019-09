السراج يلتقي عددًا من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعاً يوم الخميس في مقر البعثة الليبية في نيويورك مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال التي تضم ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا، لبحث سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الليبية والأمريكية

وحضر جانب من الاجتماع فيكتوريا كوتس ممثلة عن البيت الأبيض، كما حضره عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من أعضاء الوفد الليبي المرافق للسيد الرئيس في زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة في الاجتماع أعطى في بدايتها لمحة عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث قال ” أنه مهما كانت التحديات بسبب العدوان الأخير فنحن نحارب وأعيننا على المستقبل، ولقد خططنا لمرحلة البناء والتعمير، واطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، لتكن هذه الإصلاحات قاعدة للتنمية والاستثمار”، وقال لا وقت نضيعه، ليحظى الليبيون في أقرب وقت بما يستحقونه من رخاء وعيش كريم، في ظل دولة مدنية ديموقراطية “.

