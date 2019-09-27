المسماري: الجيش يُحارب “إرهاب دول لا مجموعات”

دعا المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري المجتمع الدولي إلى ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة التي يقودها الجيش ضد المجموعات المسلحة في طرابلس.

وعبّر المسماري في حديث لقناة سكاي نيوز عن أمله في أن يؤكد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

ولفت اللواء إلى أن المعركة ضد المجموعات المتطرفة وصلت إلى مرحلة حاسمة وفارقة فيما يخص مستقبل البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجيش في معركته ضد الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، منددا بالتدخل التركي – القطري الداعم لمجموعات الوفاق في معركة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية