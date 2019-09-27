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المسماري: الجيش يُحارب “إرهاب دول لا مجموعات”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري المجتمع الدولي إلى ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة التي يقودها الجيش ضد المجموعات المسلحة في طرابلس.

وعبّر المسماري في حديث لقناة سكاي نيوز عن أمله في أن يؤكد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

ولفت اللواء إلى أن المعركة ضد المجموعات المتطرفة وصلت إلى مرحلة حاسمة وفارقة فيما يخص مستقبل البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجيش في معركته ضد الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، منددا بالتدخل التركي – القطري الداعم لمجموعات الوفاق في معركة طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ارجوا احالة الغرياني للعدالة بوصفة بكلمة المرتزقة وأحاله الجراىم مثل جريمة منطقة القره بولي التي مازالت ترعب السكان وكذلك تهديد احد المسؤولين اول أمس بالقتل بطرابلس حيث اشتكى لي باشا آغا ومازال المشكلة وربما سيتم قتله وغير ذلك وأحالة كل دلك مع ملف الغرياني الذي يحرض في الناس على الفساد والجراىم

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