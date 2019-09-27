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مصادر تتحدث لـ218 عن تفاصيل قصف إرهابيين بسبها

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض موقع الشركة الهندية جنوب مدينة سبها لضربة جوية فجر اليوم؛ ورجحت مصادر أن الضربة كانت لقصف حوي من طائرة تابعة لـ”أفريكوم”.

وأكدت ذات المصادر أن الضربة أوقعت عدداً من القتلى، لكن لم يُعرف حتى الآن عدد من استهدفهم القصف وجنسياتهم.

ويمتد مقر الشركة الهندية لأكثر من 20 هكتارا ويتكون من مباني سكنية غير مكتملة اتخذت منه المجموعات والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون ملاذا وملجأً لها.

وسمع صوت استهداف موقع الشركة المقابل لمعسكر الدعوكي على بعد مسافة داخل سبها؛ فيما أفاد سكان المدينة بسماعهم لصوت طائرة بدون طيار طوال الليل واستمر حتى صباح اليوم.

وأكد المتحدث باسم مركز سبها الطبي لـ218 أن قسم الإسعاف والطوارئ لم يستقبل أي جثث أو جرحى تعود لضحايا الضربة الجوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا خبر فيه كذب ـ
    الاتراك والأخوان المتأسسلمين يستخدمون الطياران العسكري التركي لمهاجمة مقرات الموظفين في ليبيا بالشركات الاستثمارية ولعرقلة الاصلاحات ـ ولأدخال شركات أردوغان لليبيا عنوة زز!!!
    مع العلم أن هذه الشركات تم تأمينها دولياً ـ وعلى أردوغان وجماعاته الأرهابية ـالانسحاب من الاجواء الليبية ودفع ثمن الأضرار التي أصابت الشركات وعرقلة الاصلاحات داخل بعض المناطق الليبية في الجنوب.

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