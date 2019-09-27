مصادر تتحدث لـ218 عن تفاصيل قصف إرهابيين بسبها

تعرض موقع الشركة الهندية جنوب مدينة سبها لضربة جوية فجر اليوم؛ ورجحت مصادر أن الضربة كانت لقصف حوي من طائرة تابعة لـ”أفريكوم”.

وأكدت ذات المصادر أن الضربة أوقعت عدداً من القتلى، لكن لم يُعرف حتى الآن عدد من استهدفهم القصف وجنسياتهم.

ويمتد مقر الشركة الهندية لأكثر من 20 هكتارا ويتكون من مباني سكنية غير مكتملة اتخذت منه المجموعات والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون ملاذا وملجأً لها.

وسمع صوت استهداف موقع الشركة المقابل لمعسكر الدعوكي على بعد مسافة داخل سبها؛ فيما أفاد سكان المدينة بسماعهم لصوت طائرة بدون طيار طوال الليل واستمر حتى صباح اليوم.

وأكد المتحدث باسم مركز سبها الطبي لـ218 أن قسم الإسعاف والطوارئ لم يستقبل أي جثث أو جرحى تعود لضحايا الضربة الجوية.

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