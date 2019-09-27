“صحة الوفاق” تعلن حصيلة ضحايا قصف مقر “كتيبة النواصي”

قال الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس: “إن مدنيين اثنين، أحدهما موظف بوزارة الصحة، قتلا نتيجة ضربة جوية استهدفت، صباح اليوم الجمعة، مقر كتيبة النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف فوزي ونيس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص أصيبوا بجراح أيضًا، بالإضافة لبعض الأضرار المادية التي لحقت بمقر الكتيبة والمباني العالية المجاورة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارة جوية على مقر كتيبة النواصي صباح اليوم الجمعة، وأشارت غرفة عمليات اجدابيا إلى أنه تم استهداف حاويات ذخيرة دخلت يوم امس لمقر النواصي.

ويقع مقر كتيبة النواصي وسط طرابلس بين أهم وأعلى أبراج المدينة، مثل برج طرابلس، وأبراج: ماريوت وأبوليلة وذات العماد.

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