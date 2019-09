أبو الغيط يبحث المستجدات في ليبيا مع سلامة

المتوسط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في نيويورك مع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية علي الساحة الليبية .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء الذي جاء أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول الجهود المبذولة لإيقاف القتال في طرابلس ، والحاجة إلى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة وفق بترا .

من جهته أكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بالانخراط في هذا العمل الدولي ومساندة ما يقوم به المبعوث الأممي لتأمين الوقف الفوري للقتال بين الليبيين وإعادة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار السياسي .

