الأزمات المغاربية: هل أخفقت الأمم المتحدة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” السفير السابق لدى الأمم المتحدة حسن فضة، والمدير التنفيذي لمعهد الدراسات المستقبلية محمد شهاب الإدريسي، للوقوف عند دور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لحلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة المغاربية على وجه الخصوص، على خلفية مداخلات رؤساء الدول والحكومات من منبر الأمم المتحدة وفي ظل المهمات الأممية الخاصة بالمنطقة.
تعليق
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هذا خبر فيه كذب ـ
الاتراك والأخوان المتأسسلمين يستخدمون الطياران العسكري التركي لمهاجمة مقرات الموظفين في ليبيا بالشركات الاستثمارية ولعرقلة الاصلاحات ـ ولأدخال شركات أردوغان لليبيا عنوة زز!!!
مع العلم أن هذه الشركات تم تأمينها دولياً ـ وعلى أردوغان وجماعاته الأرهابية ـالانسحاب من الاجواء الليبية ودفع ثمن الأضرار التي أصابت الشركات وعرقلة الاصلاحات داخل بعض المناطق الليبية في الجنوب.
واكدت الاخبار أن أطماع الاتراك تصل للسيطرة حتى على موارد المغرب والجزائر —– بالطيران التركي.!!!
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