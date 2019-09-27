الأزمات المغاربية: هل أخفقت الأمم المتحدة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” السفير السابق لدى الأمم المتحدة حسن فضة، والمدير التنفيذي لمعهد الدراسات المستقبلية محمد شهاب الإدريسي، للوقوف عند دور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لحلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة المغاربية على وجه الخصوص، على خلفية مداخلات رؤساء الدول والحكومات من منبر الأمم المتحدة وفي ظل المهمات الأممية الخاصة بالمنطقة.

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