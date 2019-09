منظمات إنسانية تدعو إيطاليا للكف عن إعادة المهاجرين لليبيا

المتوسط

دعت شبكة(Mediterranea Saving Humans) ، التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية الحكومة الإيطالية الى الكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وكان رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليپو غراندي، قد أشار إلى ضرورة “تجنب” إعادة الأشخاص الفارين من ليبيا إليها.

وتعليقا على هذه الكلمات، خاطبت الشبكة ، كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع متسائلة: “أيها الرئيس جوزيبي كونتي، هل أنت غافل عن الأمر؟ ويا أيتها الوزيرة (لوتشانا) لامورجيزي، هل تريدين أن يواصل الجلادون عملهم الممتاز؟”، وأيها “الوزير (لورينزو) غويريني، هذا ما تقوله الأمم المتحدة، وأنت ماذا تقول؟”

وأشارت شبكة المنظمات غير الحكومية الى أن “الممرات الإنسانية وطرق الوصول القانونية هي الأدوات الوحيدة لضمان الكرامة والخلاص لأولئك الذين يفرون من الجحيم، لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر المروعة ووضع حد للعنف والتعذيب”.

