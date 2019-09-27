بيان رسمي لـ”الأفريكوم” بشأن مقتل 17 إرهابيًا في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا ،الجمعة ، عن مقتل 17 من مسلحي “داعش” في قصف نفذته قواتها في ليبيا ،وهذه ثاني ضربة جوية تنفذها الأفريكوم ضد عناصر إرهابية في ليبيا، في أقل من أسبوع، بعدما قتلت الخميس 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وأوضحت الأفريكوم في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي ، أن هذه الضربة الجويّة نفذّت ، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية، استهدفت إرهابيي داعش جنوب غرب ليبيا ،مؤكدة أإن هذه الحملة المستمرة ضد داعش – ليبيا تظهر أن القيادة الأمريكية الإفريقية تستهدف بشكل مستمر الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء”.

من جانبه قال الأدميرال البحري الأمريكي هايدي بيرج مدير الاستخبارات في القيادة الأمريكية الإفريقية. “سنواصل ملاحقة داعش ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة ، وحرمانهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا”.

وكانت (الأفريكوم) أعلنت، أمس الأربعاء، أّنّها نفذّت ضربة جويّة استهدفت مدينة مرزق جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل 11 عنصرا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش.

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