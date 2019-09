المسماري يطالب المجتمع الدولي بالفصل بين المسار السياسي والمعركة في ليبيا

المتوسط

دعا المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري المجتمع الدولي إلى ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة التي يقودها الجيش ضد المجموعات المسلحة في طرابلس.

وعبّر المسماري في تصريحات إعلامية عن أمله في أن يؤكد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

ولفت اللواء إلى أن المعركة ضد المجموعات المتطرفة وصلت إلى مرحلة حاسمة وفارقة فيما يخص مستقبل البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجيش في معركته ضد الإرهاب.

وأكد المسماري انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، منددا بالتدخل التركي – القطري الداعم لمجموعات الوفاق في معركة طرابلس.

