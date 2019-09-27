بوشناف وحومة يبحثان الوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، الوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى المستجدات على الساحة.

وبحسب وزارة داخلية المؤقتة، فقد بحث الاجتماع أوضاع الجنوب بصفة عامة، والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في تلك المناطق، إضافة إلى حيثيات إصدار المستشار بوشناف قرار تكليف العميد رمضان الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها.

وقال بوشناف بحسب الوزارة، إن تكليفات كافة مديري الأمن جاءت وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام ألفين وعشرين، لافتا إلى أن اختيار هؤلاء المديرين جاء وفقا للكفاءة والقدرة على تعزيز الأمن، كما ثمن في الوقت ذاته دور مجلس النواب في دعم الحكومة المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا