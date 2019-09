المتوسط

بحث السفير الليبي في روما، الدكتور عمر الترهوني، أمس الخميس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتهريب.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، رحبت لامورجيزي، بالترهوني، وتطرق الاجتماع أيضا لعدة ملفات أخرى تهم أمن البلدين.

واتفق الطرفان في النهاية على تنسيق زيارة مرتقبة يجرى التنسيق لها للوزيرة الإيطالية إلى ليبيا فى أقرب وقت ممكن.

The post السفير الليبي في روما يبحث ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب مع وزيرة الخارجية الإيطالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية