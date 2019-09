داخلية الوفاق تفرض حظر تجول بالقره بوللي

المتوسط

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة القره بوللي، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن فرض حظر التجول بالمنطقة.

وبينت الإدارة في تحذير وصفته بالهام ونشرته بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه سيتم تفعيل البوابات الأمنية في الطريق الساحلي في مدينة القره بوللي، بالتعاون مع الدعم المركزي تاجوراء، وفرض حظر التجول ابدأ من ساعة 8:00 مساء حتى 4:00 فجرآ ، مطالبة المواطنين بأن يلزموا بيوتهم.

