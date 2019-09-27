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إعلاميون وموظفون بإذاعة بنغازي يستنكرون محاولة الاستيلاء على مبنى الإذاعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر إعلاميون وموظفون تابعون لإذاعة بنغازي المحلية المرئية والمسموعة، ما وصفوه بمحاولة الاستيلاء على المقر الرسمي للإذاعة.
وقال إعلاميون وموظفون تابعون للإذاعة في بيان ألقي خلال وقفة احتجاجية، إنهم فوجئوا بشروع جهة لم يسموها بمحاولة الاستيلاء على المبنى، من خلال ادعائها إتمام إجراءات مع مصلحة الأملاك العامة.
ووجه إعلاميو وموظفو الإذاعة نداء إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ورئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي الصقر بوجواري، لوضع حد لمحاولات العبث والتعدي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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