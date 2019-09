المتوسط

أعلنت الكتيبة 82 مشاة، أن سلاح الجو استهدف عدة مناطق اليوم الجمعة خصصت لتمركزات المليشيات.

وأوضحت الكتيبة عبر صفحتها على فيسبوك، أن سلاح الجوي استهدف مقر ميليشيا النواصي، كما قصف المليشيات في منطقه بورشاده، وحلق في سماء غريان.

