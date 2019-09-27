مشاهد من الضربة الجوية التي استهدفت مقرًا لمليشيا النواصي تقوده شخصية مطلوبة لدى الانتربول

طرابلس-العنوان

أظهرت صور متداولة على الانترنت اليوم الجمعة جزء من آثار الضربة الجوية التي نفذها سلاح الجو على أحد مواقع مليشيا النواصي بمنطقة باب البحر بطرابلس.

وأعلنت القوة الثامنة “مليشيا النواصي” مقتل اثنين من عناصرها، وهما مروان الجرنازي وعلي الدرناوي.

و “لواء النواصي” هو أحد أكبر الميليشيات المسلحة في طرابلس، التي يقودها إسلاميون موالون للحركات الجهادية.

ويعمل بقوة تتألف من أكثر من 700 عضو، من مقره في منطقة أبوستة في طرابلس، وعلى بعد أقل من 100 متر، يوجد مقر آخر للواء النواصي منفصل عن القاعدة البحرية، حيث يوجد مقر المجلس الرئاسي.

وبحسب معلومات سابقة تحصلت عليها العنوان في شهر يونيو الماضي؛ فقد بدأ “النواصي” في تجنيد أعضاء في مجلس شورى مجاهدي درنة، الذين فروا من درنة بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة المدينة بالكامل في أواخر يونيو.

ويقود النواصي “مصطفى قدور” وهو شخص متشدد معروف، ويتقاضى أعضاء النواصي رواتب عالية من حكومة الوفاق، باعتبار أنها القوة الثامنة التابعة لوزارة الداخلية بالوفاق.

وقصفت طائرات سلاح الجو، اليوم الجمعة، أهدافًا حيوية للميليشيات بالعاصمة طرابلس، من بينها أحد مقرات “ميليشيا النواصي” بقيادة محمد أبودراع الملقب بـ “الصندوق”، فيما يعرف بـ”استراحة الساعدي”.

و “محمد الصندوق” مطلوب لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” حيث أصدر ضده نشرة حمراء في يونيو الماضي على خلفية شبهات تتعلق بالاستخدام غير المشروع في الأموال الليبية.

ويعد الصندوق من أبرز المتحكمين في ملف الاستثمارات، وتطالب به بلجيكا لتلاعبه في الأموال الليبية المجمدة بها، إضافة لسيطرته على برج طرابلس وتوظيف مكتب خاص به في مجمع “ذات العماد” لابتزاز المؤسسات والمصارف لفتح اعتمادات وعقود لصالح شركات تابعة له مع آمر مليشيا النواصي مصطفى قدور.

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