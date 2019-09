رئيس المجلس التسييري بنغازي يلتقي مفوضية المجتمع المدني بالحكومة المؤقتة

المتوسط

إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري بمقر ديوان البلدية رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالحكومة المؤقتة علي العبيدي والمدير التنفيذي للمفوضية ابراهيم المقصبي ومستشار مجلس إدارة المفوضية محمد بوشناف.

وناقش المجتمعون أوجه التنسيق المشترك بين المفوضية والبلدية فيما يتعلق بتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المفوضية في بنغازي بما في ذلك العمل على توفير المقر المناسب حتى يتسنى للمفوضية القيام بدورها على أكمل وجه إضافة إلى العمل على عقد لقاءات مشتركة بهدف توحيد الجهود .

