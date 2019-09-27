فاطمة الحمروش :فساد مالي كبير في السفارة الليبية بلندن

كشفت وزير الصحة في الحكومة الانتقالية، فاطمة الحمروش، اليوم الجمعة، عن وجود فساد مالي كبير في السفارة الليبية بلندن.

وأوضحت الحمروش في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السفارة الليبية في لندن صرفت 74 مليون جنيه استرليني خلال مدة أربع سنوات ما بين عامي 2011 و2015 دون تقديم عمل واضح.

وأضافت أن المكتب الصحي بإيرلندا صرف من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف مليون دولار خلال نفس الفترة، لصرفت لعلاج نحو 350 مريض، وذلك من الميزانية المخصصة للمكتب والبالغ قيمتها الإجمالية 10 مليون يورو مخصصة للعلاج فقط.

وتابعت الحمروش أن السفارة استولت على بقية الميزانية الخاصة بالمكتب الصحي بإيرلندا وأقفلت المكتب وأوقفت عمل الموظفين به ومرتباتهم دون سند قانوني، رغم صرف المبالغ كاملة لحساب السفارة وتخصيصها للعلاج ومرتبات الموظفين تحت البندين بوضوح لكل منهما.

واستغربت الحمروش من عدم محاسبة أي شخص في السفارة عن هذا الفساد رغم توافر كل المستندات والدلائل وعلم الخارجية وديوان المحاسبة بالأمر.

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