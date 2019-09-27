أفريكوم” تعلن مقتل 17 إرهابيًا في غارة جوية جنوب غرب ليبيا

سبها-العنوان

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مقتل 17 إرهابيًا في غارة جوية ضد تنظيم” داعش“ الإرهابي جنوب غربي ليبيا.

وقالت القيادة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الغارة تم تنفيذها الخميس بالتعاون مع حكومة الوفاق.

وقال هيدي بيرغ، مدير الاستخبارات في ”أفريكوم“، إن القيادة “ستواصل ملاحقة داعش في ليبيا وغيرهم من الإرهابيين في المنطقة؛ لحرمانهم من الملاذ الآمن الذي يسمح لهم بالتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا”.

ونفت ”أفريكوم“ سقوط أي ضحايا أو مصابين من المدنيين جراء الغارة.‎

وأكدت “أفريكوم” على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على التركيز المشترك بشأن تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

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